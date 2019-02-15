اونلاين | بث مباشر| مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني 16-2-2019 عبر Bein Sports

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني 16-2-2019 عبر Bein Sports والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نوفر لكم اليوم، مشاهدة البث المباشر لمباراة (برشلونة وبلد الوليد) في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، المباراة المرتقبة ستكون متوافرة عبر موقعنا، حيث سنوفر لكم جميع الروابط الخاصة بالبث المباشر ومشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد وذلك عبر قناة beIN SPORTS.

البث المباشر لمباراة برشلونة وبلد الوليد

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم برشلونة وبلد الوليد

برشلونة وبلد الوليد مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

برشلونة يريد الابتعاد عن ريال مدريد

يدرك برشلونة حامل اللقب أن إهدار النقاط للمباراة الثالثة توالياً قد يضع غريمه ريال مدريد على بعد فوز واحد منه، واقتناص صدارة قريبة المنال لم يكن أبرز المتفائلين في العاصمة يحلم بها في الدوري الإسباني.

فبعد بداية ريال المتعثرة وإقالة مدربه جولن لوبيتيغي، تم ترفيع الأرجنتيني سانتياغو سولاري من الفريق الرديف إلى الأول، فحقق لاعب الوسط السابق انتصاراً تلو الآخر ليرتقي إلى مركز الوصافة مقلصاً الفارق من 10 إلى 6 نقاط عن برشلونة الذي أهدر أربع نقاط بتعادلين ضد فالنسيا وأتلتيك بلباو.

يستقبل برشلونة السبت فريق بلد الوليد الخامس عشر والذي خسر ذهاباً بهدف الفرنسي عثمان ديمبيلي في الشوط الثاني.

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وحصل برشلونة على نبأ سعيد قبل المباراة تمثل بإمكانية عودة قلب دفاعه الفرنسي صامويل أومتيتي من إصابة قوية بركبته، أبعدته عن الملاعب ثلاثة أشهر.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد

يستضيف برشلونة فريق بلد الوليد يوم السبت 16 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة وبلد الوليد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3 .

مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد في بث مباشر عبر الانترنت

سيتم وضع البث المباشر قبل بدأ المباراة