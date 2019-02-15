شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد "سولاري" هو الأفضل في الدوريات الخمس الكبري والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_ بدأ ريال مدريد الموسم بشكل سئ تحت قيادة الإسباني "لوبيتيجي" بالرغم من الأداء المميز للفريق، لكنه حقق نتائج كارثية انتهت بهزيمة مهينة من غريمة فريق برشلونة بخماسية.

وتولي "سولاري" قيادة الفريق بعد هذه الهزيمة بشكل مؤقت حسب ما أعلنته إدارة الميرينجي، لكنه حقق نتائج جيدة قد تدفع إدارة الفريق الملكي لتعينه مدربا دائما.

ويعتبر الفريق هو الأفضل أوروبيا منذ تعيين سولاري، حيث استطاع في 26 مباراة خاضها الفريق تحت قيادته، تحقيق الفوز في 20 مباراة منها، وتعادل في مباراتين أمام فياريال وبرشونة، وخسر في 4 لقاءات فقط أمام ريال سوسيداد وإيبار في الليجا، وليحانس في كأس ملك إسبانيا، وسيسكا موسكو في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورقميا يعتبر ريال مدريد هو أعلي الأندية الأوروبية تحقيقا للفوز حيث بلغت 77%، ويأتي ثانيا مانشستر سيتي بنفس النسبة.

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فيما حل برشلونة في المركز الثامن بنسبة انتصارات بلغت61%.

أما عن أتليتكو مدريد فيحتل المركز التاسع بنسبة انتصارات وصلت ل55%.

في النهاية هل يكرر "سولاري" نفس إنجاز سلفه "زيدان" بتحقيق دوري أبطال أوروبا في الموسم الأول؟

وفي حالة تحقيقه للقب هل يقرر "بيريز" تعيينه مدربا دائما؟