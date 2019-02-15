شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي المصرى أمام الانتاج الحربي والان مع التفاصيل
و صرح المدير الفنى للنادى الأهلي مارتن لاسارتى عن تشكيلة فريقه أمام الأنتاج الحربي في مباراة الغد و شهدت التشكيلة عودة لاعب الوسط عمرو السولية و الباك محمد هانى و ضم أحمد الشيخ و صلاح محسن من جديد كما شهدت غياب حسام عاشور و جائت التشكيلة كالاتى :
حراسة المرمى : محمد الشناوى و - شريف أكرامى
خط الدفاع : ياسر ابراهيم - محمد هانى - أيمن اشرف - محمود وحيد - علي معلول - سعد سمير
خط الوسط : هشام محمد - عمرو السولية - نيدفيد - أحمد الشيخ - حمدى فتحى - الشحات - رمضان صبحى - ناصر ماهر
خط الهجوم : صلاح محسن - أجاى - جيراردو
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