شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أرسنال السابق لا يستبعد عودة "سانشيز" لأرسنال والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_ لا يستيعد نجم أرسنال السابق "مارك أوفر مارس" عودة "أليكسس سانشيز" إلى صفوف فريق المدفعجية مرة أخري.

وقال "مارس" خلال حديثه مع شبكة "إي دي إن" :" معجب بما قدم سانشيز مع أرسنال، لكن في الحقيقة أنا غير متأكد من أن أليكسس أتخدذ القرار الصائب بانتقاله لمانشستر يونايتد".

وأضاف " أليكسس لاعب من طراز رفيع، لكن أرسنال فشل في تعويضه، لذا أعتقد أنه من الممكن أن يعود للجانرز مرة أخري".

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ويشغل "مارس" حاليا منصب المدير الرياضي لفريق أياكس امستردام الهولندي.

ويعيش "سانشيز" فترة هي الأسوء في مسيرته، حيث لم يستطع التأقلم مع مانشستر يونايتد، حيث سجل حتي الأن 5 أهداف فقط في 37 مباراة شارك بها.

وانضم "أليكسس سانشيز" لصفوف مانشستر يونايتد قادما من أرسنال في صفقة تبادلية، تقضي برحيل صانع اللعب الأرميني "هينريك ميختاريان" إلى صفوف أرسنال.

ويرتبط "سانشيز بعقد يضمن بقائه في "أولدترافور" حتي عام 2022، ويعتبر هو الأعلي أجرا في البريمرليج، حيث يبلغ 600 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.