شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. تجديد عقد فالفيردي لا يضمن بقائه والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_أعلن نادي برشلونة الإسباني، تجديد تعاقده مع مدربه الإسباني "أرنستو فالفيردي" لنهاية موسم 2020 مع إمكانية إضافة عام إضافي.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن تجديد عقد المدرب الإسباني لا يضمن استمراره في قيادة البلوجرانا.

و أشارت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن إدارة النادي الكتالوني تبحث حاليا عن الاستقرار في الفريق، وقطعا للتكهنات التي تحيط بمستقبل المدير الفني.

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وأضافت أن الإدارة تراقب وضع الفريق عن كثب، وفي حالة حدوث إخفاق وعدم تحقيق أهداف الفريق، سيتم إقالة المدرب علي الفور.

وتولي فالفيردي تدريب الفريق في 96 مباراة، حقق الانتصار في 65 منها بنسبة وثلت ل 68%، وتعادل في 22 مباراة وخسر 9 لقاءات فقط.

بخلاف تحقيقة لسلسلة لا هزيمة وصلت ل 37 مباراة في الليجا في موسمه الأول.

وسجل الفريق تحت قيادته 233 هدفا، بينما استقبل 78 هدفا، ويعد ميسي هو الهداف الأول للفريق تحت قيادته حيث سجل 78 هدفا.