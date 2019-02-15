انت الان تتابع سيميوني: لاعبو أتلتيكو مدريد لم يتقاعسوا عن مساندتي طوال 7 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني دييجو سيميوني

أعرب المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، دييجو سيميوني، عن امتنانه للاعبي فريقه، مؤكدا أنهم لم يتقاعسوا يوما عن مساندته خلال السنوات السبع الماضية التي قضاها على رأس القيادة الفنية للنادي المدريدي.

وقال سيميوني اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبيل مباراة أتلتيكو مدريد أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني "الليجا" غدا السبت: "ليس لدي ما أخسره هنا، بل يجب أن أشكر اللاعبين الذين ساندوا هذا العمل خلال هذه السنوات السبع وأن أتطلع إلى بذل المزيد من الجهد مع الجهاز الفني من أجل الاستمرار في التنافس بأفضل طريقة".

وأضاف: "تعتمد كرة القدم والحياة على ما تفعله اليوم وما ستقدمه في المستقبل... أكرر مجددا أن لدينا تحديا كبيرا... لدينا عمل ولاعبون شباب بإمكانهم أن يجعلوا الفريق أكثر تطورا... اللاعبون هم من يدفعونا إلى المضي قدما في هذا الطريق، هم الطرف الأكثر أهمية".

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يذكر أن أتلتيكو مدريد أعلن أمس الخميس تمديد تعاقده مع مدربه الأرجنتيني المخضرم حتى عام .2022

وعن هذا الأمر، قال سيميوني: "لم أسمع أو أقرأ أي شيء، أنا مقتنع بهذه الخطوة، أثق في النادي وأؤمن كثيرا باللاعبين... هم من دفعوني لاتخاذ هذا القرار، أرى أن الأمور قابلة للتحسن والاستمرار في التطور وهذا يوقظ جينات التنافس بداخلي".