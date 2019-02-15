الان تتابع بعد وفاة سالا.. نانت الفرنسي يدرس اللجوء إلى فيفا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي نانت الفرنسي من الممكن أن يلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لعرض مشكلته مع نادي كارديف سيتي الإنجليزي، بسبب امتناع الأخير عن دفع مستحقات اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا، الذي لقي مصرعه في تحطم طائرة كان يستقلها متجها إلى ويلز للانضمام إلى صفوف كارديف.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن نانت أبلغ الفيفا بعدم تلقيه قيمة صفقة توقيع كارديف مع اللاعب سالا حتى الآن، مشيرة إلى أن النادي يفكر جديًا في اللجوء إلى لجنة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي وعرض مشكلته أمامها.

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وكشفت تقارير، أنه سيكون هناك نتائج سلبية على الفريق الإنجليزي، وتشمل توجيه تحذير له، ثم فتح تقرير في حقه، وحال تعنته على عدم دفع قيمة الصفقة سيواجه شبح فرض غرامة مالية عليه ومنعه من قيد لاعبين جدد.

يذكر أن المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر، 28 عاما، انضم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة كارديف سيتي مقابل 17 مليون يورو، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمكافأة على أن يتم دفع تلك القيمة على ثلاث دفعات 6 ملايين يورو عند توقيع العقد، ومثلها الموسم المقبل، وأما بالنسبة إلى الدفعة الثالثة والأخيرة في موسمه الثالث.

كما ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب وقع على العقد بالفعل في الـ21 من يناير الماضي، وهو اليوم نفسه الذي شهد سقوط الطائرة التي كان يستقلها بقناة لا مانتشا.