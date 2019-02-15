الامارات | الظفرة يقدم هدية الموسم للشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يقدم هدية الموسم للشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم فريق الظفرة هدية ثمينة لفريق الشارقة وحقق فوزاً ثميناً ومستحقاً بثلاثية نظيفة على حساب فريق العين حامل اللقب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة الخامسة عشر لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

حيث وسع فوز الظفرة الفارق لخمس نقاط بين الشارقة المتصدر بـ37 نقطة مع ملاحقه فريق العين صاحب المركز الثاني والذي يمتلك في رصيده 32 نقطة بينما وضع الظفرة النقطة 17 في رصيده متقدماً للمركز السابع.

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وسجل ثلاثية الظفرة كل من خالد باوزير في "د2" والبرازيلي رومولو دو سانتوس "د 84" وعبدالرحمن يوسف "د 89".

والخسارة هي الثالثة لـ"الزعيم" في الموسم الحالي والأولى له خارج ملعبه إذ خسر من قبل أمام الجزيرة في الجولة السادسة بهدفين لهدف وعلى يد الشارقة في الجولة الثامنة 1-2.