الاتحاد الفرنسي يعاقب توخيل بالإيقاف

قامت لجنة الانضباط بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بإيقاف المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان.

وأوضحت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن لجنة الانضباط قررت إيقاف توخيل مباراتين مع إيقاف التنفيذ، بعدما تعرض المدرب الألماني للطرد خلال مباراة بي إس جي ضد فيلفرانش، في دور الـ16 لكأس فرنسا.

وتابعت الصحيفة أن توخيل سيكون بإمكانه التواجد على مقاعد البدلاء، خلال مباراة ديجون، في دور الثمانية للكأس، وكذلك لقاء الدور نصف النهائي حال تأهل العملاق الباريسي.

وكان توخيل تعرض للطرد في مباراة فيلفرانش اعتراضا على قرار الحكم، على عدم طرد أحد لاعبي المنافس، بعد تدخل عنيف ضد الأرجنتيني لياندرو باريديس، لاعب وسط بي إس جي.

ودافع المدرب الألماني عن نفسه، قائلا بعد المباراة: "أتقبل عقوبة الطرد.. رغم أن القرار قاس، لأن كل ما قلته إنه لا يستحق البطاقة الصفراء فقط".