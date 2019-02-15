صدمة قوية لمانشستر يونايتيد قبل قمتي ليفربول وتشيلسي

استقبل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صدمة جديدة بعد خسارته وسط جماهيره أمام باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، حيث سيفقد خدمات نجميه أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد بسبب الإصابة.

وأكد النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن لاعبه الفرنسي أنتوني مارسيال سيغيب لفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان، كما أضاف أن لينجارد سيغيب لنفس الفترة، بسبب إصابة تعرض لها خلال المواجهة ذاتها.

وتنتظر مانشستر يونايتد سلسلة مواجهات قوية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يلتقي مع تشيلسي في الثامن عشر من فبراير الجاري، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل ستة أيام من مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يستعد الفريق الإنجليزي لمواجهة باريس سان جيرمان في السادس من مارس المقبل، بالعاصمة الفرنسية، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.