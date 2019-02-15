شكرا لقرائتكم يوفنتوس في بروفة فروزينوني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ميلانو - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 22:55

يستعد يوفنتوس لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، باختبار سهل أمام ضيفه فروزينوني اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي، قرر خلاله مدربه ماسيميليانو أليغري إبقاء نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء.



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ويغرد يوفنتوس خارج السرب محليا حيث يبتعد بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر نابولي وهو الفريق الوحيد الذي يبقى دون خسارة في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، فيما يتصدر رونالدو لائحة الهدافين برصيد 18 هدفا (من أصل 20 في مختلف المسابقات).

وهي المرة الثانية فقط التي سيبدأ فيها رونالدو مبارياته مع السيدة العجوز على دكة البدلاء منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من ريال مدريد الصيف الماضي، بعد الأولى ضد مضيفه أتالانتا في 26 ديسمبر الماضي، وقته اضطر أليغري لإشراكه عندما كان فريقه متخلفا 1-2، فكان عند حسن ظنه بإدراكه التعادل (2-2).

وجعل أليغري وفريقه من المسابقة القارية أولوية هذا الموسم، وهي من الأسباب الأساسية للتعاقد مقابل نحو 100 مليون يورو مع رونالدو الهداف التاريخي للمسابقة القارية والذي احتفل قبل أيام بعيد ميلاده الـ34، ويعود الأرجنتيني باولو ديبالا إلى التشكيلة الأساسية في مباراة اليوم بعدما اكتفى بدور البديل في المباريات الأخيرة، وسيشكل ثلاثيا هجوميا إلى جانب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش وفيديريكو برنارديسكي، كما أن يوفنتوس سيستعيد ثلاثيه الدفاعي أندريا بارزالي وليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني الذين عادوا إلى التدريبات بعد غياب بسبب الإصابة.

ويبدو يوفنتوس مرشحا فوق العادة لتخطي عقبة فروزينوني التاسع عشر قبل الأخير وتوسيع الفارق إلى 14 نقطة عن نابولي الذي ينتظره اختبار صعب الأحد ضد تورينو التاسع.