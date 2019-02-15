شكرا لقرائتكم 16 فريقاً خليجياً في البطولة النسائية بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الدمام - عبدالله جمعة | منذ 17 ساعة في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 22:50

بمشاركة 16 ناديا من السعودية والكويت والبحرين والإمارات، يمثلهم 200 لاعبة كرة قدم من الفتيات تنطلق مطلع مارس المقبل على الصالة الخضراء في الخبر فعاليات كرة القدم النسائية التي ستقام على مستوى منطقة الخليج العربي، لأول مرة في المملكة بما يتفق مع العادات والتقاليد الاجتماعية والإسلامية.



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وتنظم هذه الفعاليات من خلال شركة لونكوم برئاسة سناء العتيق التي أكدت أن هذه الفعاليات ستكون في مكان مغلق خاص بالنساء فقط مع الأخذ بالاعتبار كل مقومات نجاحها وسط بيئة نسائية بحتة على أن يذهب جزء من ريع الفعاليات للمبادرات الاجتماعية ونحو 70% منها لحاضنة أعمال نسائية رياضية.

وبينت العتيق أن الفعاليات ستقام مطلع مارس وتستمر لستة أيام بهدف أن تمارس الفتاة كرة القدم بشكل احترافي وفي بيئة محافظة ضمن العادات والتقاليد الإسلامية، وأعربت العتيق عن شكرها للدعم الكبير التي وجدته هذه الفعاليات من الرياضة المجتمعية متمثلة بالأميرة ريما بنت بندر والشيخة نعيمة الصباح من الكويت رئيسة اللجنة النسائية الرياضية في مجلس التعاون الخليجي والشيخة حياة آل خليفة من البحرين رئيسة اللجنة الرياضية النسائية الاولمبية العربية.

وعن فكرة إقامة البطولة قالت بدأت منذ أن عرفت أن شقيقتي الصغرى تعشق وتمارس لعبة كرة القدم وطلبت مني أن احضر لها احد التدريبات وبالفعل حضرت وشاهدت موهبتها وطلبت مني أن أساعدها في تحقيق حلمها بالمشاركة في بطولات كبرى بشرط ألا تخلع الحجاب وتحافظ على التقاليد الإسلامية من دون الإخلال بها، وبالفعل بدأت في التخطيط بالفكرة والحمد لله أقمنا في رمضان بطولة مصغرة بسبب عدم اكتمال كافة تراخيص إقامة بطولة كبرى وعندما أكملنا كافة التراخيص تم الإعلان عن هذه البطولة التي قاربت على الانطلاق والتي أتمنى أن نوفق في تنظيمها.

يذكر أنه سيسبق انطلاق الفعاليات حفل افتتاح ضخم تشارك فيه 50 فتاة استعراضية يقدمن أغنية بالغتين العربية والانكليزية مع فيديو كليب يوضح انجازات المرأة السعودية على مر الأعوام السابقة، وقدرت الشركة المنظمة أن عدد ساعات التدريب التي سيحصل عليها الفتيات المشاركات في الاستعراض حتى يوم الفعالية سيكون 15 ألف ساعة تدريبية.