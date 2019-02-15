شكرا لقرائتكم مرتضى يتوعد الجهاز الفني واللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 17 ساعة في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 22:46

هاجم رئيس الزمالك مرتضى منصور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء كريستيان غروس عقب تعادله (1-1) أول أمس مع فريق نصر حسين داي الجزائري بملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثانية من دوري المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.



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ووصف رئيس الزمالك في تصريحات فضائية غروس بالعنيد (عند) غير مبرر ومن دون تفسير، وأضاف، لا أريد أن اصطدم معه أو أحتك به في الوقت الحالي من أجل الجماهير حسب قوله، وخاطب جماهير القلعة البيضاء قائلا: تدخلي في السابق في شؤون كرة القدم من حقي وذلك بسبب حرصي على الفريق.

وعن لقاء فريق حسين داي قال رئيس الزمالك غير مقبول أن نتعادل على ملعبنا ونتذيل المجموعة بعد أن كانت أمامنا فرصة للصدارة على الرغم من أن كرة القدم وارد فيها كل شيء، ولكن إصرار المدير الفني على بعض العناصر هو سبب ذلك.

وتساءل منصور عن سبب غياب أيمن حفني ومدبولي ومحمود عبدالعزيز عن التشكيل الأساسي، مشددا على أن الزمالك خرج من البطولة العربية أمام الاتحاد السكندري وخسرنا من فريق ضعيف في كينا وخسرنا في تشاد من فريق اكتسحه الزمالك بنتيجة سبعه

أهداف في القاهرة، مؤكد أن لقاء حسين داي سيكون له حساب عسير للجهاز الفني واللاعبين، فيما أكد المشرف علي الكرة أمير مرتضي أن ناديه سوف يحسم ملف التجديد للمهاجم محمود عبد المنعم كهرباء في الوقت المناسب.