شكرا لقرائتكم سيميوني يجدد عقده مع أتلتيكو حتى 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - < مدريد - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 15 فبراير 2019 / 10:02

أعلن نادي أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس (الخميس)، أن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني جدد عقده مع النادي حتى 2022.



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ويتولى سيميوني تدريب أتلتيكو منذ العام 2011، في تجربة حوّل خلالها الفريق تدريجاً الى أحد أبرز المنافسين على المستويين المحلي والقاري.

وقاد الأرجنتيني البالغ 48 عاماً فريقه إلى لقب مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الموسم الماضي، ونهائي دوري الأبطال مرتين (2014 و2016)، علماً أنه بلغ الدور ثُمن النهائي لنسخة هذا الموسم، حيث سيلاقي يوفنتوس الإيطالي. كما جعل من القطب الثاني للعاصمة، الفريق الوحيد الذي كسر هيمنة ريال مدريد وبرشلونة على الدوري الإسباني في الأعوام الـ14 الأخيرة، بانتزاعه لقب «الليغا» لموسم 2013-2014.

وقال سيميوني في بيان للنادي: «المستقبل الذي ينتظرنا حتى 2022 مشجع جداً، لكنه سيكون أيضاً مليئاً بالتحديات»، مضيفاً: «قررت تجديد عقدي مجدداً مع أتلتيكو مدريد، لأن آمالي كبيرة بالمستقبل».

ونوّه سيميوني بلاعبيه الذين «يبذلون جهداً كبيراً، يركزون على نيل الأفضل. أرى حماسة، أرى شباباً (...) كل هذا يجعلنا ننمو معاً كفريق، وأدرك أنه في حال بقيت الأساسات صلبة كما كانت عليه حتى الآن، سنستمر بالطريقة نفسها».