ثلاثى الأهلى فى الجيم

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جدة - عمرو شويل خاض ثلاثي الأهلي وليد أزارو وأحمد حمودي وصالح جمعة تدريبات بدنية في الجيم علي هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش في إطار برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابة. Advertisements ويختتم الأهلي استعداداته حاليا علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غد السبت في الجولة 22 من منافسات الدوري الممتاز والمقرر لها علي ستاد بتروسبورت. علي الصعيد ذاته، واصل ثنائي الفريق وليد سليمان ومحمد نجيب تنفيذ برنامجهما للتعافي من الإصابة التي يعاني منها الثنائي في الركبة.

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