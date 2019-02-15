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عودة كماتشو وحسن لتدريبات الزمالك

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جدة - عمرو شويل انتظم الثنائى محمد حسن ومحمد أحمد كماتشو لاعبى الزمالك فى مران اليوم بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي أبعدتهما عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية فيما لم يشارك مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق في المران بسبب الإصابة فى الركبة حيث يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي بعد تجدد إصابته في الركبة والتي أبعدته عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية استعدادا للتأهيل فى ألمانيا خلال الفترة المقبلة.

 

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وحرص الجهاز الفنى للزمالك على التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية في المران لتطبيقها في المباراة المقبلة فيما أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة نصر حسين داي الأخيرة بالكونفدرالية تدريبات استشفائية في مران اليوم بناء على قرار الجهاز الفنى بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى.

 

ولم يشارك لاعبى الزمالك الأساسيين في التقسيمة التى أجراها الجهاز الفني في مران اليوم الذى أقيم بملعب النادي وفضل جروس خوض الأساسيين لتدريبات استشفائية في جمانيزيوم النادي، منعا للتعرض للاجهاد قبل مواجهة إنبى المقرر لها يوم الأحد المقبل في الدوري بعد حصول اللاعبين على راحة بالأمس بعد التعادل مع بطل الجزائر.

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