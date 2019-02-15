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مانشستر سيتي قنبلة تمريرات في الدوري الإنجليزي

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جدة - عمرو شويل تصدر مانشستر سيتي قائمة أكثر الأندية تمريراً في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

 

ذكرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي بموقع "تويتر"، أن الفريق السماوي هو الأكثر تمريرا بين كل أندية البريميرليج حيث قام لاعبوه بـ 18865 تمريرة، يليه بـ 18006 تمريرة ثم المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر بـ 16449 تمريرة.

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ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، متفوقاً بفارق الأهداف على ليفربول صاحب المركز الثاني من 26 مباراة.

 

يذكر أن مانشستر سيتي حقق فوزاً كاسحاً على تشيلسي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ 26 من منافسات البطولة.

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