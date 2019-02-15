الارشيف / اخبار الرياضه

صالح جمعة يعود لمران الأهلي الجماعى الأحد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم صالح جمعة يعود لمران الأهلي الجماعى الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتهي  صالح جمعة لاعب الاهلي من البرنامج العلاجي بعد غد الأحد، ليكون جاهزاً بعده للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

 

ويُعاني صالح جمعة من آلام في العضلة الضامة حالت دون مشاركته في التدريبات الجماعية الأخيرة حيث يؤدي اللاعب حالياً برنامجاً تأهيلياً ينتهي غداً مع مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الإنتاج الحربي ليكون صالح جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية إبتداءاً من الأحد المقبل.

 

 

Advertisements

ويختتم الاهلي عصر اليوم إستعداداته لمباراة الإنتاج الحربي المُقرر لها السابعة من مساء غد، السبت بإستاد بتروسبورت في الدوري الممتاز وهي المباراة التى سيغيب عنها جمعة.

 

ومن المقرر أن يتم تجهيز صالح للمشاركة في التدريبات المقبلة تمهيداً لدخول قائمة مباراة الداخلية المقرر لها الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز.

 

أفضل أهداف صالح جمعة مع الاهلي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صالح جمعة يعود لمران الأهلي الجماعى الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا