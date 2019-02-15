شكرا لقرائتكم صالح جمعة يعود لمران الأهلي الجماعى الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتهي صالح جمعة لاعب الاهلي من البرنامج العلاجي بعد غد الأحد، ليكون جاهزاً بعده للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويُعاني صالح جمعة من آلام في العضلة الضامة حالت دون مشاركته في التدريبات الجماعية الأخيرة حيث يؤدي اللاعب حالياً برنامجاً تأهيلياً ينتهي غداً مع مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الإنتاج الحربي ليكون صالح جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية إبتداءاً من الأحد المقبل.

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ويختتم الاهلي عصر اليوم إستعداداته لمباراة الإنتاج الحربي المُقرر لها السابعة من مساء غد، السبت بإستاد بتروسبورت في الدوري الممتاز وهي المباراة التى سيغيب عنها جمعة.

ومن المقرر أن يتم تجهيز صالح للمشاركة في التدريبات المقبلة تمهيداً لدخول قائمة مباراة الداخلية المقرر لها الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز.

أفضل أهداف صالح جمعة مع الاهلي