شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 15 / 2 / 2019 غياب فاران وإيسكو عن مران الملكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل ريال مدريد استعداداته لخوض مواجهة جيرونا بعد غد الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" فى الجولة الـ 24 من الدورى الإسبانى.

فاران يغيب عن مران ريال مدريد



غاب المدافع الفرنسى رافائيل فاران عن مران ريال مدريد اليوم، لإصابته بالانفلوانزا، فيما واصل إيسكو تدريبات منفردة بعد اصابته بآلام فى الظهر، والتى أدت إلى غيابه عن اللقاء السابق أمام أياكس الهولندى فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، ولتى فز بها الفريق الملكى 2-1.

كما غاب المهاجم ماريانو دياز، والذى لم يتدرب مع المجموعة و تدرب بالصالة الرياضية منفرداً دون وجود مشاكل جسدية.



فاران

بنزيما يحصل على جائزة أفضل لاعب فى ريال مدريد بشهر يناير



حصل المهاجم الفرنسى كريم بنزيما خلال مران ريال مدريد اليوم على جائزة أفضل لاعب فى الفريق الملكى عن شهر يناير الماضى، بعد تألقه اللافت للنظر مع الميرينجى.

واحرز بنزيما 6 أهداف مع ريال مدريد خلال الشهر الماضى.



كريم بنزيما

سولاري يحقق رقما مميزا مع ريال مدريد



حقق سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني رقماً مميزاً بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق الملكي على أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما أول أمس الاربعاء بملعب "يوهان كرويف أرينا" في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثامنة على التوالي بجميع المسابقات الإسبانية والأوروبية تحت قيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

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أضافت الصحيفة أن ريال مدريد حقق 7 إنتصارات وتعادل وحيد في أفضل سلسلة "اللاهزيمة" لفريق ريال مدريد هذا الموسم.

ولم يتذوق ريال مدريد مرارة الهزيمة منذ مباراة ليجانيس بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "بوتاركي" ببطولة كأس ملك إسبانيا، قبل أن يخوض 8 مباريات بواقع 7 مباريات في الدوري الاسباني، و3 مباريات في الكأس ومباراة وحيدة بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وتمكن سولاري من تحطيم رقم جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الذي خاض 6 مباريات بدون هزيمة بواقع 5 لقاءات في الدوري الإسباني ومباراة وحيدة في دوري ابطال اوروبا.



سولارى

سولاري يتجه إلى اراحة بنزيما فى لقاء ريال مدريد أمام جيرونا



يدرس سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد إستبعاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من المشاركة في مباراة جيرونا المحدد لها بعد غد الاحد بملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كريم بنزيما الذي سجل 19 هدفاً مع ريال مدريد الموسم الحالي بجميع المسابقات الإسبانية والأوروبية والذي بات يشكل ثنائياً نجاحاً مع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور يعاني من الآم في عضلة الفخذ، وهي الإصابة التي لن يستطع على أثرها إكمال مباراة أياكس أمستردام الهولندي التي أقيمت أول أمس الأربعاء بملعب "يوهان كرويف أرينا" في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف واحد.

وأضافت الصحيفة أن سولاري يدرس إراحة كريم بنزيما في مباراة جيرونا خشية تفاقم الإصابة لاسيما وأن الريال يحتاج لخدمات اللاعب قبل مواجهة برشلونة يومي 27 فبراير الجاري والثاني من مارس القادم بملعب "سانتياجو برنابيو" في بطولتي كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني "الليجا".

وتحدثت الصحيفة أن سولاري سيسعى لإراحة بعض العناصر الأساسية بجانب كريم بنزيما في مباراة جيرونا خشية تعرض لاعبيه للأجهاد.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة خلف غريمه التقليدي برشلونة بفارق 6 نقاط.