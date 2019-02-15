عواد يحرس عرين الوحدة أمام الشباب

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جدة - عمرو شويل أعلن نادي الوحدة المحترف ضمن صفوفه الحارس المصري محمد عواد التشكيلة الاساسية التي سيخوض على أثرها مباراة الشباب التي تنطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري السعودي.
ذكرت الصفحة الرسمية لنادي الوحدة بموقع "تويتر"، أن محمد عواد يتواجد في التشكيلة الاساسية للفريق بمباراة اليوم.
ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي قبل إنطلاق منافسات الجولة برصيد 31 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز الرابع برصيد 34 نقطة.
الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة الشباب والوحدة في ظل الدوافع التي يمتلكها الفريقين لتحقيق الفوز حيث يتطلع الشباب لتأمين موقعه في المربع الذهبي بجدول الترتيب، بينما يسعى الوحدة لإقتحام القائمة.
وكان الحارس المصرى محمد عواد قد واصل تألقه مع الوحدة وساهم فى فوز فريقه على الرائد بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى السعودى.
يذكر أن محمد عواد انضم لصفوف الوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من الإسماعيلى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
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