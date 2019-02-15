غياب لينجارد ومارسيال عن مانشستر يونايتد ضد ليفربول

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جدة - عمرو شويل واصل مانشستر يونايتد تدريباته استعدادا للمواجهة الهامة أمام تشيلسى، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" فى دور الـ 16 من كأس الإتحاد الإنجليزى.
غياب لينجارد ومارسيال عن مانشستر يونايتد أسبوعين
أعلن نادى مانشستر يونايتد اليوم الجمعة، أن نجما الفريق جيسي لينجارد وأنتونتي مارسيال سيغبان عن المشاركة مواجهتى الفريق المقبلة أمام تشيلسى يوم الإثنين فى دور الـ 16 من كأس الإتحاد الإنجليزى، وليفربول يوم 24 فبراير الجارى فى البريميرليج، وذلك بداعى الإصابة.
وكان الثنائى قد تعرضا لإصابة عضلية فى الساق خلال لقاء باريس سان جيرمان الفرنسى يوم الثلاثاء الماضى على ملعب "أولد ترافورد" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز فريق العاصمة الفرنسية بهدفين دون مقابل.
وبذلك يفقد اليونايتد سلاحين من أهم أسلحته الهجومية فى المواجهتين المقبلتين.
لينجارد
مارسيال
سولشاير يقلل من تأثير الخسارة أمام باريس سان جيرمان
تحدث المدير الفنى النرويجى لمانشستر يونايتد أولى جونار سولشاير عن مواجهة الفريق المقبلة أمام تشيلسى يوم الإثنين المقبل فى دور الـ 16 من كأس الإتحاد الإنجليزى.
وقال سولشاير فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، "مارسيال ولينجارد سيغيبان لـ 3 أسابيع، مازال لدينا خيارات هجومية، تدرب تشونج وجوميز معنا طوال الأسبوع، ثمة فرصة لمشاركتهما فى الفترة المقبلة".
وتابع سولشاير حديثه، قائلا "عام 1999 ذهبنا إلى تشيلسى وهزمناهم ووصلنا لنهائى البطولة بعد أن حققنا الفوز على ليفربول وأرسنال، فعلنا ذلك عبر الطريق الصعب، والآن يجب علينا تكرار ذلك".
وواصل المدير الفنى قائلا "أعرف بأننا ضللنا طريقنا فى مواجهة باريس سان جيرمان لـ 7 أو 10 دقائق، وباستثناء تلك الفترة لم نكن سيئين جدًا".
"لن نشعر بالخوف لأننا خسرنا فى مباراة، لن تتغير عقليتنا على الإطلاق، فنحن بحاجة إلى مواصلة العمل بالطريقة التى نريد أن نلعب بها، والطريقة التى نحضر بها للقاءات ستكون دائماً مبنية على الهجوم، والتفكير الإيجابى".
"يجب عليك التقدم الى الامام فى هذا النادى، سيكون لديك دائماً تحديات صعبة، وتشيلسى أحد هذه التحديات، لذا دعونا نتأكد من أن التحضير والعمل فى الأيام القليلة القادمة سيكون جيدًا، حتى نكون مستعدين يوم الاثنين".
سولشاير
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