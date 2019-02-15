شكرا لقرائتكم هانى رمزى يتابع وردة في اليونان اليوم قبل الانضمام لمعسكر المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص هانى رمزي مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم على حضور مران نادي اتروميتوس اليوناني الذى يلعب له النجم المصرى عمرو وردة. وعقد هانى رمزي جلسة مع المدير الفني لنادي أتروميتوس اليوناني خلال مران اليوم الفريق اليوناني للإطمئنان على مستوى عمرو وردة. ويحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة على زيارة المحترفين فى معظم الدوريات للإطمئنان على مستواهم الفني والبدني استعدادًا لأمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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