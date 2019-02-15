شكرا لقرائتكم جلسة خاصة بين لاسارتى ووليد أزارو في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى جلسة خاصة مع وليد أزارو مهاجم الفريق علي هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة. واطمئنان لاسارتي خلال الجلسة علي برنامج تأهيل اللاعب الذي يعاني من الإصابة في العضلة الضامة. ويختتم الأهلي استعداداته حالياً علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غد السبت علي ستاد بتروسبورت في الجولة 22 من منافسات الدوري الممتاز.

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