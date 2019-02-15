شكرا لقرائتكم عودة سعد سمير لقائمة الأهلى أمام الإنتاج وغياب 15 لاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها السابعة من مساء غدًا، السبت، على استاد بتروسبورت في الجولة الـ22 للدوري الممتاز.
وشهدت القائمة عودة سعد سمير بعد تعافيه من الإصابة وضمت 19 لاعباً، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن اشرف، ومحمود وحيد، وسعد سمير، وعلى معلول، وهشام محمد، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، حمدي فتحي، وأحمد الشيخ، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وصلاح محسن، وجونيور أجاي، وجيرالدو.
بينما استبعد لاسارتي المدير الفني للأهلي 15 لاعباً سواء للإصابة أو لأسباب فنية وهم : علي لطفي ووليد سليمان ومحمد نجيب وصالح جمعة وأحمد حمودي وأحمد فتحي ووليد أزارو وباسم علي واسلام محارب ورامي ربيعة وأحمد علاء ومحمد شريف ومروان محسن وعمرو جمال ومحمد محمود.
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