شكرا لقرائتكم تعادل إيجابى بين حرس الحدود وبتروجت فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة حرس الحدود و بتروجت بالتعادل الإيجابي 1 / 1 فى اللقاء المقام ، على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى العام.

بدأ اللقاء هجوميا من قبل الفريقين ثم انتقلت السيطرة للاعبي بتروجت ووصل لاعبيه أكثر من مرة لمرمى حرس الحدود لكن دون إستغلال من المهاجمين للفرص و التسديدات التى أتيحت لهم.

وفى الدقيقة 29 يتعرض أحمد عفيفي لعرقلة من حارس مرمى الحدود أحمد السعدني يحتسبها الحكم محمد أبو خاطر ضربة جزاء يتصدي لها شكرى نجيب معلنا عن الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 30.

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بعدها يحتسب الحكم المساعد ضربة جزاء لصالح حرس الحدود فى الدقيقة 36 يتصدي لها محمد الشبيني معلنا عن هدف التعادل .ل

يحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى مثلهم وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا فيما يحتل بتروجت المركز الأخير برصيد 18 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.