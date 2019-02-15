موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الإنتاج الحربي، الأهلي، في السابعة مساء السبت، على استاد بترو سبورت،، في الجولة الـ22، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء متأثرا بخسارته منذ أيام، من سيمبا التنزاني، بهدف دون رد، في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري، برصيد 39 نقطة من 18 مباراة فقط، فيما يأتي الإنتاج في المركز الخامس بـ 31 نقطة.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ لاسارتي، اللقاء بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول

الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ورمضان صبحي وناصر ماهر (جيرالدو).

الهجوم: أجاي

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ويغيب وأزارو ومروان محسن ومحمد محمود، وأحمد فتحي ومحمد نجيب وليد سليمان، وصالح جمعة للإصابة.

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

تردد أون سبورت

القمر نايل سات

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معامل الترميز 27500

تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات

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