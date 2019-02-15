مران الأهلي.. جلسة بين لاسارتي وأزارو.. تأهيل رباعي الفريق.. وملامح التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

واصل فريق الأهلي مرانه مساء اليوم الجمعة على ملعبه تحت قيادة مدربه الأوروجواياني مارتن لاسارتي؛ استعدادًا لمباراته أمام الإنتاج الحربي.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الإنتاج الحربي في السابعة مساء يوم غد السبت ضمن منافسات بطولة الدوري.

وبدأ لاسارتي المران بعقد محاضرة مع اللاعبين لمدة 10 دقائق؛ حيث تحدث عن أهمية حصد نقاط مباراة الإنتاج الحربي الثلاثة في مشوارهم ببطولة الدوري وكذلك بعض النقاط الفنية التي يريد تطبيقها بالمران وكذلك المباراة.

وعلى هامش المران عقد لاسارتي جلسة مع مُهاجم الفريق، المغربي وليد أزارو؛ حيث تحدث معه عن الدور الذي يحتاجه منه في الفترة المقبلة وكذلك للاطمئنان على إصابته والبرنامج العلاجي الموضوع له.

وأشرف لاسارتي على فقرة خصصها للكرات العرضية شارك بها مجموعة من لاعبي الفريق، بينما واصل الثلاثي أحمد حمودي، صالح جمعة، محمد نجيب ووليد سليمان التأهيل في صالة الجيم.

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ورصد مراسل الخليج 365 في مران الأهلي ملامح التشكيل الذي يُعده لاسارتي لمواجهة الإنتاج الحربي خلال التدريبات وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: رمضان صبحي، عمرو السولية، ناصر ماهر، كريم نيدفيد، حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

ويدخل الأهلي لقاء الإنتاج الحربي وفي رصيده 39 نقطة، جمعهم من 18 مباراة، ليحتل المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني من 22 مباراة، بينما يحتل الإنتاج المركز المركز الخامس برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع.