مران الزمالك.. مصطفى فتحي يواصل التأهلي.. وجروس يركز على الجوانب الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، تدريباته على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري.
ويواجه فريق الزمالك نظيره إنبي، مساء الأحد المقبل، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 22 بالدوري الممتاز.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الزمالك شهد انتظام ثنائي الفريق محمد حسن، ومحمد كماتشو في تدريبات الفريق، بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي أبعدتهما عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية.
وغاب لاعب وسط الفريق مصطفى فتحي عن المران بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلي بعد تجدد إصابته في الركبة والتي أبعدته عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية.
وقرر المدرب كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، خضوع لاعبي الزمالك الذين شاركوا في مباراة نصر حسين داي الأخيرة بالكونفدرالية لتدريبات استشفائية في مران اليوم.
ولم يشارك اللاعبون الأساسيون في تدريبات الزمالك، ليكتفوا بالتواجد داخل صالة الجمانيزيوم بالنادي، وخوض بعد التدريبات الاستشفائية منعا للتعرض للإجهاد.
ومن جانبه حرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة جروس، على التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية في المران لتطبيقها في المباراة المقبلة.
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