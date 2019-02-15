كرة سلة.. سموحة يفتتح مشواره الإفريقي بالفوز على مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

افتتح فريق سموحة مشواره ببطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة بالفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 78-65، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لمنافسات البطولة، المقامة في مدغشقر.

ودخل سموحة المباراة بصورة قوية حيث حسم الفترة الأولى لصالحه بفارق 5 نقاط بنتيجة 21-16، وواصل الفريق السكندري تفوقه في الفترة الثانية وحسمها لصالحه بنتيجة 19-14، لينهي الشوط الأول متفوقا بفارق 10 نقاط بنتيجة 40-30.

لكن تغير الحال مع بداية الشوط الثاني، وحدت تراجع في أداء لاعبي سموحة، لينجح لاعبي مازيمبي في حسم الفترة الثالثة بنتيجة 26-18، ليقل الفارق من 10 نقاط إلى نقطتين، وتصبح النتيجة الإجمالية 58-56 لصالح الفريق السكندري.

وعاد سموحة لتفوقه مرة أخرى، وحسم الفترة الرابعة بفارق 11 نقطة، بنتيجة 20-9، لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 78-65.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد سموحة نقطتين، بينما أصبح رصيد مازيمبي نقطة واحدة.

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وتنص لوائح المسابقة على منح الفريق الفائز نقطتين، والخاسر يحصل على نقطة واحدة.

ويتواجد مع فريقا سموحة ومازيمبي في المجموعة الرابعة لبطولة افريقيا للأندية لكرة السلة كل من كوسبن بطل مدغشقر، وبترو أتلتيكو الأنجولي.

وسيلتقي سموحة غدا السبت مع كوسبن بطل مدغشقر في تمام الرابعة والنصف عصرا، ويختتم مبارياته بمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي يوم الأحد في تمام الساعة الثانية ظهرا.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من المجموعة إلى دور الثمانية.

وجدير بالذكر أن أول أغسطس الأنجولي والأهلي تأهلا عن المجموعة الثالثة إلى دور الثمانية.