لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها السابعة من مساء غدًا، السبت، علىاستاد بتروسبورت في الجولة الـ22 للدوري الممتاز.
وتضم القائمة 19 لاعباً، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، ومحمد
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