لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها السابعة من مساء غدًا، السبت، على

استاد بتروسبورت في الجولة الـ22 للدوري الممتاز.

وتضم القائمة 19 لاعباً، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، ومحمد

هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن اشرف، ومحمود وحيد، وسعد سمير، وعلى معلول، وهشام محمد، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، حمدي فتحي، وأحمد الشيخ، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وصلاح محسن، وجونيور أجاي، وجيرالدو.