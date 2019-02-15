لاسارتي يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الفريق

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لاسارتيكتب ـ محمد اللاهوني ورامي جمال
عقد الأوروجويان مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق، في انطلاقة مران الفريقمساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.
وشهدت المحاضرة الحديث حول بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة
ويعلن مارتن لاسارتي قائمة مباراة الإنتاج الحربي عقب انتهاء المران الرئيسي، اليوم.
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