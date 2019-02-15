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لاسارتي يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الفريق

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لاسارتي
كتب ـ محمد اللاهوني ورامي جمال

عقد الأوروجويان مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق، في انطلاقة مران الفريق

مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.
وشهدت المحاضرة الحديث حول بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة

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الإنتاج الحربي، المقرر لها مساء غدٍ، السبت، على استاد بتروسبورت في الجولة الـ22 من منافسات الدوري الممتاز.
ويعلن مارتن لاسارتي قائمة مباراة الإنتاج الحربي عقب انتهاء المران الرئيسي، اليوم.
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