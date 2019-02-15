خماسي الأهلي يواصل التدريبات التأهيلية

كتب ـ محمد اللاهوني ورامي جمال

واصل الخماسي وليد سليمان ومحمد نجيب وصالح جمعة ووليد أزارو وأحمد حمودي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر، والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

ويعاني سليمان من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما يواصل نجيب برنامجه التأهيلي للتعافي

من جراحة غضروف الركبة، فيما يعاني صالح من الإصابة في العضلة الضامة، وأزارو من قطع في العضلة الضامة أيضًا، فيما يشتكي حمودي من التواء في الأنكل.وأدى الخماسي جلسة داخل صالة الجيمانزيوم، ثم تدريبات بالجري حول الملعب، تحتإشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل.

وواصل وليد سليمان ومحمد نجيب، اليوم، تنفيذ برنامجهما العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها الثنائي في الركبة.

الجدير بالذكر أن الأهلي يدخل معسكر مغلق مساء اليوم، الجمعة، عقب إعلان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قائمة المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غدٍ السبت على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.