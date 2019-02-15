حسن وكماتشو ينتظمان في تدريبات الزمالك

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محمد حسنكتب - مصطفى جويلي:
انتظم الثنائي محمد حسن، وكماتشو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريباتالجماعية المقامة بملعب النادي.
وشارك الثنائي بشكل طبيعي في المران
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