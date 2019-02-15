حسن وكماتشو ينتظمان في تدريبات الزمالك

محمد حسن كتب - مصطفى جويلي: انتظم الثنائي محمد حسن، وكماتشو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة بملعب النادي. الجماعية المقامة بملعب النادي. وشارك الثنائي بشكل طبيعي في المران الجماعي، عقب تعافيهم من الإجهاد العضلي الذي كان يعاني منه الثنائي في السابق، وخضع علي إثره لبرنامج تأهيلي الفترة السابقة.

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