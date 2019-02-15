سلة سموحة تهزم مازيمبي في أولى خطواته نحو لقب بطل أفريقيا

سلة سموحة

الاسكندرية - بوابة الوفد - سامح سعيد

وضع الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة قدمًا في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة وذلك بعد فوزه في أولى مبارياته في دور ال ١٦ البطولة على منافسه مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية بنتيجة ٧٨

/ ٦٥ في المباراة التي جمعت الفريقين بمدينة تاناناريفو التي تستضيف حاليًّا منافسات المجموعة.

قدم سموحة مباراة جيدة طوال الأشواك الأربعة حيث كان الفريق الأفضل حيث أنهى الشوط

الأول ١٨ / ١٤ و الشوط الثاني ٤٠ / ٣٠ ونجح مازيمبي في تقليص النتيجة في الشوط الثالث لتصل إلى ٦٢ / ٥٨ حتى أنهى المباراة ٧٨ / ٦٥.

بهذه النتيجة يتبقى لسموحة فوز واحد لضمان التأهل من مباراتيه المقبلتين أمام بيتر و أتلتيكو الأنجولي و البوليس بطل مدغشقر.