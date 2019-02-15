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لاسارتي يعقد جلسة مع أزارو

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وليد أزارو مهاجم الأهلي
كتب ـ محمد اللاهوني ورامي جمال

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر، على هامش مران الفريق اليوم الجمعة والمقام

على ستاد مختار التتش بالجزيرة.
وحرص لاسارتي خلال هذه الجلسة على الاطمئنان على أزارو، ومعرفة آخر ما وصل إليه في برنامجه التأهيلي

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للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الضامة والتي تعرض لها في مباراة بيراميدز في شهر يناير الماضي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد السبت على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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