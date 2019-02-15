لاسارتي يعقد جلسة مع أزارو

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وليد أزارو مهاجم الأهليكتب ـ محمد اللاهوني ورامي جمال
عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر، على هامش مران الفريق اليوم الجمعة والمقامعلى ستاد مختار التتش بالجزيرة.
وحرص لاسارتي خلال هذه الجلسة على الاطمئنان على أزارو، ومعرفة آخر ما وصل إليه في برنامجه التأهيلي
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد السبت على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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