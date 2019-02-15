جروس يجتمع مع فرجاني ساسي

ساسي كتب - مصطفى جويلي: عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعًا مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي. وسط الفريق وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي. وقام جروس بإعطاء ساسي بعض التعليمات الفنية، وكذلك طالبه ببعض المهام الخاصة لتنفيذها فيما قادم من المباريات. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق إنبي فى الدوري الممتاز مساء الأحد المقبل.

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