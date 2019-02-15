20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي أمام النجوم

الإسماعيلي كتبت: نورهان فضل أعلن البلجيكي سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى للنادي الإسماعيلى، قائمة الفريق إستعدادًا لمواجهة النجوم، غدا السبت، في الساعة الرابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الــ22 ببطولة الدورى الممتاز. وضمت القائمة: حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي – أيمن رجب. Advertisements خط الدفاع: طارق طه – محمد مجدي الجمل – باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمود متولي – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن. خط الوسط: عماد حمدي – إبراهيم عبدالخالق – محمود عبدالعاطي «دونجا» – محمد صادق – عبدالرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبدالحكيم. خط الهجوم: بنسون شيلونجو – أودا مارشال – يحيى زايد

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