جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المران

عقد كريستيان جروس المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام بملعب النادي، وذلك بحضور إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضي المشرف العام على الكرة.
وتحدث جروس مع اللاعبين في بعض الأمور الفنيةالتي حدثت بلقاء نصر حسين داي، مطالبًا بضرورة العودة للطريق الصحيح والتركيز فيما هو قادم. كما تحدث أمير مع اللاعبين وطالبهم بغلق صفحة الكونفدرالية والتركيز في
كما وجه إسماعيل يوسف رسالة للاعبين مؤكدًا لهم علي أنه يثق في قدراتهم في تخطي هذا الدور من الكونفدرالية، وأنهم قادرون على الفوز في المباريات المقبلة، مطالبهم بضرورة التركيز وعدم الالتفات لشيء سوى الملعب ، كما طالبهم بالتركيز والفوز بلقاء إنبي القادم بالدوري.
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