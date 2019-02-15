الاتحاد النيجيري يعد بتلبية طلبات المنتخب الوطني قبل اللقاء الودي

منتخب مصر

كتب: كريم عبد المحسن

قدم المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني تقريرا مفصلا للمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني عن الزيارة التفقدية التي قام بها وبرفقته محمد صلاح المدير الإداري للفريق إلى نيجيريا ، حيث قاما بتفقد ملعب المباراة الودية الدولية المقرر أن تجمع بين المنتخبين المصري والنيجيري يوم 26 مارس المقبل ، بالإضافة إلى مقر اقامة الفريق في

مدينة أسابا التي تحتضن ملعب المباراة استيفان كيشي.

وأشار التقرير إلى بعض الملاحظات على الملعب التي رصدها وفد المنتخب وطالب الجانب النيجيري بسرعة العمل على تلافي أسبابها قبل إقامة المباراة ، فيما رأى الوفد المصري أن مقر إقامة الفريق مقبولا ، نظرا لقربه من مطار المدينة الذي ستحط به طائرة المنتخب وملعب

المباراة بما لا يزيد عن 10 دقائق بالأتوبيس.

وأشاد لهيطة بحسن الاستقبال من جانب الاتحاد النيجيري وتفهمه للملاحظات التي أبديت على الملعب ووعدوا بتلبية طلبات الاتحاد المصري في هذا الشأن ، لاسيما أن ستاد استيفان كيشي الذي يتسع ل 22 ألف متفرج من الاستادات الجديدة في نيجيريا حيث تم انشاؤه قبل عامين. أضاف مدير المنتخب الوطني أنه لمس اهتماما غير عادي من الجانب النيجيري بالمباراة باعتبارها محطة مهمة في استعدادات فريقه قبل المشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر الصيف المقبل.