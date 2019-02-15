رياضة | ملامح تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي تظهر في المران الأخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملامح تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي تظهر في المران الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت ملامح تشكيل الأهلي الذي سيخوض به مباراة الغد أمام الإنتاج الحربي، خلال مران الفريق الأحمر، والذي أقيم اليوم الجمعة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وخلال مران اليوم أظهر اعتماد الأوروجوياني ماترن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر على محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وكريم وليد "نيدفيد"، وأمامهم الرباي ناصر ماهر ورمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد السبت على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.