رياضة | سولشاير يقع في ورطة كبيرة

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أكد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على غياب الثنائي جيسي لينجارد وأنتوني مارشيال لفترة تصل من أسبوعين إلى ٣ أسابيع.
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وكشف سولشاير أن مارشيال يعاني من إصابة في العضلة الضامة، بينما جيسي لينجارد يعاني من العضلة الخلفية للفخذ.
وتأتي المباريات التي من المتوقع غياب لينجارد ومارشيال عنها على النحو التالي :
- تشلسي
- ليفربول
- كريستال بالاس
- ساوثهامبتون
ومن المتوقع عودة الثنائي ضد باريس سان جيرمان إيابًا.