رياضة | سولشاير يقع في ورطة كبيرة

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أكد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على غياب الثنائي جيسي لينجارد وأنتوني مارشيال لفترة تصل من أسبوعين إلى ٣ أسابيع.

وكشف سولشاير أن مارشيال يعاني من إصابة في العضلة الضامة، بينما جيسي لينجارد يعاني من العضلة الخلفية للفخذ.