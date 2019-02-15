رياضة | ضربة مزدوجة لمانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة مزدوجة لمانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن إصابة ثنائي الفريق "انتوني مارسيال - لينجارد"، خلال مباراة الفريق ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

وسيغيب الثنائي عن مانشستر يونايتد لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاث أسابيع بسبب الإصابة، حيث تعرض لينجارد ومارسيال لإصابات عضلية خلال اللقاء الماضي.

وسوف يفتقد مانشستر يونايتد خدمات الثنائي في 3 مواجهات وهم " تشيلسي - ليفربول" بالدوري الإنجليزي، وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال.

يذكر أن لينجارد ومارسيال قد استبدلا في الشوط الأول من مباراة باريس، وفضل سولشاير عدم المجازفة بالثنائي حتى لا يفتقدهما الفريق لفترة طويلة.