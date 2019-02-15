رياضة | كلوب في ورطة قبل مواجهة بايرن ميونيخ بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب في ورطة قبل مواجهة بايرن ميونيخ بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، ضد منافسه فريق بايرن ميونخ الألماني، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "الانفيلد"، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعد المدرب الألماني يورجن كلوب في ورطة كبيرة قبل مواجهة بايرن ميونيخ، حيث يعاني الفريق من غيابات على مستوى الخط الدفاعي بشكل كبير.

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ويفتقد نادي ليفربول مدافعه الهولندي فان دايك بسبب الإيقاف، وسيغيب الثنائي جوميز ولوفرين، بسبب الإصابة التي لحقت بهما في المباريات الأخيرة.

يذكر أن نادي ليفربول قد خسر لقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعدما تعرض للهزيمة أمام نادي ريال مدريد في النهائي.