رياضة | مدرب الهلال: لا نملك معلومات كافية عن الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال: لا نملك معلومات كافية عن الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ‏زوران ماميتش المدير الفني لنادي الهلال السعودي، إن فريقه يطمح لتحقيق نتيجة ايجابية أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأضاف ماميتش خلال المؤتمر الصحفي للقاء : "لا نملك معلومات كثيرة عن منافسنا غدا الاتحاد الاسكندري، ولديه ايجابيات عده اهمها القوة في الالتحامات والضغط العالي واللعب على اخطاء الخصم، ويجب ان نكون حذرين وندخل بتركيز عالي".

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وواصل : "‏سنفتقد غدا 3 اجانب من الثمانية نظرا لنظام البطولة، كما سيغيب عدد من الاعبين المحليين للاصابة، ولكننا نملك مجموعة متكاملة ولاعبين قادرين على سد النقص".

وأكمل : "ما تطرق له مدرب الاتحاد الاسكندري عن الهلال ليس جديد واشكره على ذلك، ولكن كرة القدم هي في الملعب وتعتمد على ما يقدم داخله، ولذا سنسعى لتقديم كل ما لدينا واحترام الخصم".

وتابع : "علينا ان نؤمن بأسلحتنا وقوة امكانياتنا وان نركز على ما يمكن ان نقدمه داخل الملعب، وسنخوض لقاء الغد كشوط اول ويجب ان نعرف ان المهمة لن تكون سهلة، ولن تحسم من مباراة الغد ايضا".