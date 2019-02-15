رياضة | فالكاو يقود بورتو للفوز على النصر بثنائية في دوري الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالكاو يقود بورتو للفوز على النصر بثنائية في دوري الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكره القدم بنادي بورتو السويس فوزا غاليا على حساب فريق النصر، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المثير الذي جمعهما اليوم على ملعب عجرود في السويس والمؤجل من الجولة ال18 للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني.

شهد الشوط الأول تقدم بورتو بهدف عن طريق الهداف، سيد حمدي في الدقيقة 37، ثم تعادل للنصر البديل محمود فهمي في الدقيقة 7 للشوط الثاني، ومع الدقيقة 90 أحرز محمود أحمد "فالكاو" هدف الفوز للفريق السويسي.

بدأ النصر بتشكيل مكون من : ابراهيم عيسي في حراسة المرمى، وأحمد صبيحة وأحمد كالوشا ومؤمن عاطف، ودخير محمد، ومحمود صقر وحسين الحسيني، ووليد عادل، وكريم الضو، وأحمد حسين، ودانيال .

لعب بورتو بتشكيل ضم : محمود السيد في حراسة المرمي، ابراهيم ريعو، بلال فهمي ، كريم مسعد ، محمد محمود ، اسلام رافت ، محمد أحمد ، هشام محمد ، اسلام مسعود ، ابراهيم جمعة ، سيد حمدي.

وأدار اللقاء، هشام الفلال حكم ساحة، وأسامه عبد اللطيف مساعد أول، ومحمد حسين، مساعد ثاني، وحكم رابع أحمد خضر، والمراقب محمد عيد حمص.

وبعد هذه النتيجة، يرتفع رصيد بورتو إلى 20 نقطة، ليقفز للمركز لعاشر، ويتوقف رصيد النصر عند 21 نقطة بالمركز التاسع.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 37 نقطة

2- القناة 36 نقطة

3- الترسانه 35 نقطة

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4- إف سى مصر 34 نقطة

5- كوكاكولا 32 نقطة

6- المريخ 25 نقطة

7- جمهورية شبين 24 نقطة

8- الشمس 22 نقطة

9- النصر 21 نقطة

10- بورتو 20 نقطة

11- الزرقا 19 نقطة

12- منتخب السويس 18 نقطة

13- دمياط 13 نقطة

14- أبى صقل 5 نقاط