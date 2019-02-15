رياضة | سولشاير يقوم بهذه الحيلة لحل مشاكل مان يونايتد الهجومية

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن اولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، يستهدف تطوير الجانب التهديفي عند الخط الأمامي لفريقه.

المدرب المتألق يرى وجود إمكانية كبير للتطور فيما يتعلق بالتهديف والتمركز، المدرب يعمل مع الثلاثي لـ ١٥-٢٠ دقيقة بعد نهاية التدريبات مع أعضاء الفريق.

الجدير بالإشارة أن سولشاير يحب مارشيال كثيرًا وكان سعيدًا للغاية بتجديده لعقده، لكنه أوضح للفرنسي أنه يحتاج للقيام بمزيد من الانطلاقات نحو منطقة الجزاء، وقد أشار لذلك مجددًا في إشادته بهدف مبابي بعد لقاء باريس.

بفضل الحصص الإضافية، سولشاير نجح في تحسين أرقام راشفورد ولوكاكو، ولكن رغم تلك الحصص أيضًا، أرقام مارشيال أصبحت أسوأ.