رياضة | لاسارتي يعقد جلسة خاصة مع الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يعقد جلسة خاصة مع الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع أحمد الشيخ لاعب الفريق الأحمر، على هامش مران الفريق اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وحرص لاسارتي خلال هذه الجلسة على منح الشيخ بعض التعليمات الفنية، حيث أمسك المدرب الأوروجوياني بـ"سبورة" وقام خلالها بالشرح لبعض النقاط والتعليمات الهامة التي يريد إيصالها للاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد السبت على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.