رياضة | مارتن لاسارتي يستعد لموقعة الإنتاج الحربي بـ"60 دقيقة مران"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يستعد لموقعة الإنتاج الحربي بـ"60 دقيقة مران" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بـ60 دقيقة فقط في مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وفضل لاسارتي خوض اللاعبين للتدريبات لمدة 60 دقيقة فقط خوفا عليهم من الإجهاد، في ظل خوض الفريق لسلسة كبيرة من المباريات في فترة زمنية قصيرة.

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كما خصص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للكرات العرضية خلال مران الفريق الأحمر الذي أقيم اليوم الجمعة على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وأشرف المدرب الأوروجوياني على هذه الفقرة لمجموعة اللاعبين المتوقع الدفع بهم في التشكيل الأساسي للأهلي أمام الإنتاج الحربي غدا السبت.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد السبت على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز