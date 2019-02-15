رياضة | تدريبات تأهيلية لخماسي الأهلي.. ولاسارتي يحاضر اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات تأهيلية لخماسي الأهلي.. ولاسارتي يحاضر اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الخماسي وليد سليمان ومحمد نجيب وصالح جمعة ووليد أزارو وأحمد حمودي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر، والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

ويعاني سليمان من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما يواصل نجيب برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة غضروف الركبة، فيما يعاني صالح من الإصابة في العضلة الضامة، وأزارو من قطع في العضلة الضامة أيضا، فيما يشتكي حمودي من التواء في الأنكل.

وأدى الخماسي جلسة داخل صالة الجيمانزيوم، ثم تدريبات بالجري حول الملعب، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد السبت على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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