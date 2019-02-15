رياضة | مباريات فاصلة لعرب الرمل وطوخ والمالية والغزل والسادات بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات فاصلة لعرب الرمل وطوخ والمالية والغزل والسادات بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت، 7 مباريات فاصلة، لحساب الأسبوع قبل الأخير، من منافسات (المجموعة الثامنة) بدوري القسم الثالث، والتي تشخد صراع ناري من أجل تأهل فريق واحد إلى دورة الترقي من بين عرب الرمل، وبنها، وطوخ قليوبية، ومالية كفر الزيات.

- عرب الرمل مع بنها

يخوض فريق عرب الرمل، مواجهة مرتقبة، وهامة، على ملعب "مركز شباب الباجور" أمام فريق بنها، في لقاء لا يقبل القسمة على إثنين، حيث يحتل العرب الصدارة بـ 45 نقطة، بينما يملك أبناء بنها 44 نقطة بالمركز الرابع، وبفارق الأهداف عن طوخ والمالية، وشهد لقاء الدور الأول خسارة بنها على ملعبه من العرب بهدف نظيف.

- سرس الليان مع طوخ

ويحل فريق طوخ قليوبية ضيفاً ثقيلاً على فريق سرس الليان، في لقاء ذو أهمية كبيرة للفريق الضيف، الذي يبحث عن الفوز أو تحقيق التعادل على الأقل، لضمان تواجده في المنافسه حتى الجولة الأخيرة، بشرط تعادل العرب مع بنها، وفي الوقت ذاته، يبحث الفريق السرساوي عن تحقيق فوز معنوي يضمن له التواجد ضمن أندية المقدمة في سباق تحسين المراكز.

وشهد لقاء الدور الأول تفوق طوخ بهدفين دون مقابل على حساب السرس، ويملك طوخ 44 نقطة بالمركز الثاني، بينما السرس بـ 35 نقطة في الترتيب السادس.

- المالية يواجه سبورتنج

ويستضيف فريق مالية كفر الزيات، نظيره سبورتنج كاسل، في لقاء هام، لأصحاب الديار، لمواصلة مطاردة ثلاثي القمة، حيث يدخل المالية اللقاء برصيد 44 نقطة، مقابل 24 نقطة للضيوف، وشهد لقاء الدور الأول تفوق لسبورتنج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

- زفتى ضيفاً على النجوم

ويلتقي فريق نجوم السادات مع فريق مركز شباب زفتى، في لقاء الفرصة الأخيرة لكلا الفريقان، من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو البقاء، حيث أن تعادل الفريقان يهبط بهما بنسبة كبيرة للقسم الرابع، ويحتل النجوم الترتيب قبل الأخير برصيد 7 نقطة، بفارق الأهداف عن زفتى الأخير، وحسم التعادل الإيجابي لقاء الدور الاول بينهما الذي أقيم بزفتى.

- سمنود مع ميت خاقان

وفي لقاء تحسين المراكز، يستقبل فريق سمنود صاحب المركز الثامن برصيد 34 نقطة، نظيره فريق ميت خاقان السابع برصيد 35 نقطة، ونجح سمنود في إقتناص فوز درامي في الدور الأول على ملعب ميت خاقان بنتيجة 3-4.

- بطا مع الصيد

ويواجه فريق مركز شباب بطا المنتشي بالفوز على طوخ في الجولة السابقة، مع نظيره فريق صيد المحلة، ويملك أبناء بطا 27 نقطة، بالمركز التاسع، بينما يحتل الصيد المركز الخامس برصيد 37 نقطة، وتعادل الفريقان في الدور الأول بهدف لمثله.

- غزل شبين مع عثماسون

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يملك فريق غزل شبين فرص أقوى للبقاء، عندما يواجه فريق عثماسون على ملعب الغزل، ويملك الفريق الغزلاوي 20 نقطة، بالمركز الثاني عشر، ويحتاج للفوز من أجل إقترابه من البقاء، بينما يملك عثماسون 26 نقطة بالمركز العاشر، وأسفر لقاء الدور الأول عن فوز عثماسون على الغزل بهدفين لهدف.

ترتيب المجموعة الثامنة

1- عرب الرمل 45 نقطة

2- طوخ قليوبية 44 نقطة

3- المالية 44 نقطة

4- بنها 44 نقطة

5- صيد المحلة 37 نقطة

6- سرس الليان 35 نقطة

7- ميت خاقان 35 نقطة

8- سمنود 34 نقطة

9- شباب بطا 27 نقطة

10- عثماسون 26 نقطة

11- سبورتنج كاسل 24 نقطة

12- غزل شبين 20 نقطة

12- نجوم السادات 17 نقطة

14- شباب زفتى 17 نقطة